Різатдінова показала фото в спокусливому купальнику та зізналася про "перший раз"
Зіркова українська гімнастка Анна Різатдінова похвалилася ідеальною фігурою в одному купальнику.
Різатдінова вирішила частину своєї відпустки провести на півдні України. Прославлена українська спортсменка опублікувала знімок з одного з одеських пляжів у Instagram, написавши, що вперше приїхала на відпочинок до Південної Пальміри.
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"Не повірите, але я перший раз загораю в Одесі. Раніше, максимум, була на змаганнях і майстер класах. Прийшов час для кайфу", – підписала Анна знімок.
Що відомо про спортивні досягнення Анни Різатдінової
- Чемпіонка та призерка Всесвітніх ігор та Універсіади, а також двічі срібна призерка Європейських ігор, призерка інших різних міжнародних змагань.
- Чемпіонка світу із вправ з обручем (2013), також на чемпіонаті світу Різатдінова двічі здобувала срібні нагороди та дев'ять разів ставала на третю сходинку п'єдесталу.
- Триразова срібна призерка та чотириразова бронзова призерка чемпіонатів Європи.
- У 2015 році у Будапешті (Угорщина) перемогла у серії Кубка світу з художньої гімнастики у вправі зі стрічкою. Також на цій серії здобула і срібло у вправі з булавами. Цілу скарбничку нагород Анна Різатдінова завоювала на серії Кубка світу у Софії (Болгарія) – п'ять бронзових медалей.
- Зараз Анна дає майстер-класи по усьому світу для молодих гімнасток.
- У 2016 році здобула бронзову медаль Олімпійських ігор в індивідуальному багатоборстві.
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