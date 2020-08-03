Зіркова українська гімнастка Анна Різатдінова похвалилася ідеальною фігурою в одному купальнику.

Різатдінова вирішила частину своєї відпустки провести на півдні України. Прославлена українська спортсменка опублікувала знімок з одного з одеських пляжів у Instagram, написавши, що вперше приїхала на відпочинок до Південної Пальміри.

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"Не повірите, але я перший раз загораю в Одесі. Раніше, максимум, була на змаганнях і майстер класах. Прийшов час для кайфу", – підписала Анна знімок.

Що відомо про спортивні досягнення Анни Різатдінової