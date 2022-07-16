Она убеждена, что нас спасают, – Ризатдинова о бабушке, которая живет в оккупированном Крыму

Титулованная украинская гимнастка Анна Ризадинова рассказала об общении с родными, которые остались в оккупированном Крыму. Она подчеркнула, что они подвержены влиянию пропаганды.

Ризатдинов: Есть люди, к сожалению, полностью зомбированные

Титулованная спортсменка рассказала, что проживающая в Крыму бабушка думает о вторжении россии в Украину.

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Я не общаюсь больше с бабушкой на тему войны, она пожилой человек, ей 80 лет. Она убеждена, что это вынужденная операция и нас спасают. Она как сказала это мне в начале войны – все, мы просто не общаемся,

– сказала Анна.

Также у спортсменки есть родственники из России, она отметила, что продолжает с ними общение, поскольку они понимают, кто виноват в войне.

"У меня еще есть родственники в санкт-петербурге, там, слава богу, люди все понимают, хотят уехать, потому что знают, что на самом деле происходит. Поддерживают, постоянно спрашивают, как мы и что. А есть люди, к сожалению, полностью зомбированы", – добавила Ризандинова.

Что известно о гимнастке