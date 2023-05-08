Это стало понятно уже в первом тайме, когда арбитр встречи показал 7 желтых карточек в первом тайме. За то забитых голов в первой 45-минутке не было, пишет 24 Канал.

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Эмоции валили через край

Единственный мяч, в итоге ставший победным, был забит на третьей компенсированной до матча минуте. Мигель Борха реализовал пенальти и вывел Ривер Плейт вперед 1:0.

После чего команды забыли о футболе. На поле бушевали только эмоции.

Команды устроили настоящую драку прямо на футбольном поле, в которую попали даже судьи, пытавшиеся разнять футболистов.

В итоге главный арбитр встречи показал 7 красных карточек, три из которых были за пределами поля. Ривер Плейт остался доигрывать поединок вдесятером. Зато его именитый соперник остался только в восьми.

Видео драки в матче Ривер Плейт – Бока Хуниорс

Однако встреча так и окончилась победой хозяев 1:0.

После финального свистка футболисты Ривер Плейт не сдерживали эмоций, но в этот раз уже эмоций радости. Им ведь удалось победить принципиального соперника.