На ринге так не будет: украинский боксер устроил сладкое взвешивание соперника – видео шоу

Уже 8 декабря Богдан Штонда сойдется на ринге в Киеве с итальянцем Франческо Леззи. Украинский боксер устроил новогодний перфоменс сопернику.

Новогоднее шоу на взвешивании

Богдан Штонда попытался приятно удивить соперника из Италии в преддверии боя. Украинец стал Санта-Клаусом для своего оппонента.

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Боксеры прошли взвешивание, после чего украинец вышел на дуэль взглядов в шапке Санта Клауса и с новогодним мешком. Штонда решил удобрить оппонента.

Франческо Леззи с улыбкой встретил Богдана в таком новогоднем виде. Еще больше удивился итальянец, когда получил из мешочка украинца конфету. Леззи попытался отдать сладости украинцу, но тот указал, что это подарок боксеру из Италии.

Видео перфоменса украинца

Интересно, что на футболке Штонды была оригинальная надпись: "На ринге сладко не будет".

Взвешивание перед боем / Фото instagram.com/b1.boxing

Бой Штонда – Леззи состоится в Киеве, в Pochyna Hall. Начало боксерского вечера в 18.00. Поединок можно просмотреть на телеканале Xsport.

Дуэль взглядов на взвешивании / Фото instagram.com/b1.boxing

Отметим, что клиентами промоутерской компании B1 Boxing является Владислав Сиренко и Олег Малиновский. Штонда – уроженец Винницкой области, который в свои 19 лет уже одержал 6 побед (3 – нокаутом).

Текст публикации из инстаграма B1 Boxing

На ринге сладко не будет. Боксер B1 Boxing Богдан Штонда во время взвешивания выдал новогодний перформанс, подарив своему сопернику конфеты – новогодний подарок.

На футболке Богдана была надпись, которая намекает, что сладко в ринге не будет. Ожидаем яркий поединок между Богданом Штондой и Франческо Леззи.