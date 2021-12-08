Новогоднее шоу на взвешивании

Богдан Штонда попытался приятно удивить соперника из Италии в преддверии боя. Украинец стал Санта-Клаусом для своего оппонента.

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Боксеры прошли взвешивание, после чего украинец вышел на дуэль взглядов в шапке Санта Клауса и с новогодним мешком. Штонда решил удобрить оппонента.

Франческо Леззи с улыбкой встретил Богдана в таком новогоднем виде. Еще больше удивился итальянец, когда получил из мешочка украинца конфету. Леззи попытался отдать сладости украинцу, но тот указал, что это подарок боксеру из Италии.

Видео перфоменса украинца