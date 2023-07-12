Все произошло после того, как ПСЖ в одиннадцатый раз стал чемпионом Франции. Серхио Рико, как и другие футболисты парижского клуба, решили отпраздновать трофей. Однако этот отдых едва не унес жизни 29-летнего испанского вратаря.

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Жизнь висела на волоске

Сообщалось, что Рико упал во время конной прогулки, когда в тот момент Серхио получил удар в шею от коня. Голкипера срочно доставили в больницу.

Серхио уже пришел в себя, пообщался с семьей и даже успокоил своих болельщиков, появившись в соцсетях.

По информации источника, вратарь ПСЖ находился в нескольких миллиметрах от смерти. Лошадь действительно ударила Рико в голову. Профессионализм и оперативность врачей спасли ему жизнь.

Однако если бы ранение было на пол сантиметра глубже, то испанский футболист умер бы сразу. Его жизнь уже невозможно было спасти. Рико просто родился в рубашке.

В больнице футболист потерял целых 20 килограммов. Поэтому Серхио Рико ждет длительное восстановление. Пока даже неизвестно, сможет ли футболист вернуться на поле после момента, когда его жизнь висела на волоске.

Отметим, что контракт Рико с ПСЖ рассчитан до конца июня 2024 года.

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