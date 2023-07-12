Все сталось після того, як ПСЖ в одинадцяте став чемпіоном Франції. Серхіо Ріко, як й інші футболісти паризького клубу, вирішили відсвяткувати здобутий трофей. Однак цей відпочинок ледь не забрав життя 29-річного іспанського воротаря.

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Життя висіло на волосині

Повідомлялось, що Ріко впав під час кінної прогулянки, коли у той момент Серхіо отримав удар у шию від коня. Голкіпера терміново доправили до лікарні.

Наразі Серхіо вже прийшов до тями, поспілкувався із родиною та навіть заспокоїв своїх уболівальників, з'явившись у соцмережах.

За інформацією джерела, воротар ПСЖ був у декількох міліметрах від смерті. Кінь насправді вдарив Ріко у голову. Професіоналізм та оперативність лікарів врятувала йому життя.

Однак, якби поранення було на пів сантиметра глибшим, то іспанський футболіст помер би одразу. Його життя вже неможливо було б врятувати. Ріко просто народився у сорочці.

У лікарні футболіст втратив цілих 20 кілограмів. Тому на Серхіо Ріко чекає тривале відновлення. Поки що навіть невідомо, чи зможе футболіст повернутись на поле після моменту, коли його життя висіло на волосині.

Відзначимо, що контракт Ріко із ПСЖ розрахований до кінця червня 2024-го.

Футбольна кар'єра Ріко до жахливого інциденту