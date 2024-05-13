На двух стульях: легендарный биатлонист, променявший Украину на Россию, нашел новую работу

Рикко Гросс стал главным тренером сборной Болгарии по биатлону. Немецкий специалист будет тренировать сразу две команды.

Легенда мирового биатлона Рикко Гросс назначен на должность главного тренера сборной Болгарии. 53-летний немецкий специалист будет совмещать работу и в женской, и в мужской болгарских национальных командах.

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Рикко Гросс возглавил сборную Болгарии

Контракт Федерации биатлона Болгарии с Рикко Гроссом рассчитан на два года. Согласно договору, сотрудничество продлится, как минимум, до конца олимпийского сезона 2025/2026.

Предыдущим местом работы Гросса была сборная Словении, которую он тренировал два года – с мая 2022-го до марта 2024-го, и ушел в отставку из-за финансовых трудностей словенцев.

В 2015 году году году Рикко Гросс должен был возглавить национальную команду Украины, однако принял более привлекательное с финансовой точки зрения предложение от Союза биатлонистов России и до 2018 года работал главным тренером российской мужской сборной.

Рикко Гросс во время карьеры спортсмена был выдающимся биатлонистом. Он является четырехкратным олимпийским чемпионом и восьмикратным чемпионом мира по биатлону.