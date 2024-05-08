Четырехкратная чемпионка мира по биатлону и трехкратный призер Олимпийских игр Доротея Вирер продолжит карьеру в следующем сезоне. Об этом 34-летняя итальянка сообщила на специальной пресс-конференции.

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Доротея Вирер сообщила, когда завершит карьеру

Лидер сборной Италии не скрывает, что уже чувствует приближение конца карьеры биатлонистки. Однако настроена продолжить выступления до Олимпийских игр 2026 года.

"Я решила вместе с ассоциацией биатлона и моими тренерами, что меня еще хватит. Я хочу продолжить до Олимпийских игр 2026 года. Я много размышляла за последние два месяца.

Подумала, что будет обидно завершить карьеру таким образом. Жду продолжения. Я постараюсь быть максимально готовой к Олимпийским играм 2026", – сказала Вирер.

Справка. Пока что Доротее Вирер не удалось стать олимпийской чемпионкой. В ее активе три бронзовые награды Олимпиад, а также два Больших хрустальных глобуса Кубка мира и четыре золотые награды мировых первенств.