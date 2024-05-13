Легенда мирового биатлона Рикко Гросс назначен на должность главного тренера сборной Болгарии. 53-летний немецкий специалист будет совмещать работу и в женской, и в мужской болгарских национальных командах.
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Рикко Гросс возглавил сборную Болгарии
Контракт Федерации биатлона Болгарии с Рикко Гроссом рассчитан на два года. Согласно договору, сотрудничество продлится, как минимум, до конца олимпийского сезона 2025/2026.
В 2015 году году году Рикко Гросс должен был возглавить национальную команду Украины, однако принял более привлекательное с финансовой точки зрения предложение от Союза биатлонистов России и до 2018 года работал главным тренером российской мужской сборной.
Рикко Гросс во время карьеры спортсмена был выдающимся биатлонистом. Он является четырехкратным олимпийским чемпионом и восьмикратным чемпионом мира по биатлону.