Лига топовых исполнителей: звездный игрок МанСити пополнил ряды клуба из Саудовской Аравии

Рияд Марез стал очередным футболистом, переехавшим в Саудовскую Аравию. В азиатской лиге нереальна концентрация звездных игроков.

Рияд Марез перебрался в состояние Аль-Ахли из Манчестер Сити. Английский коллектив заработал хорошую сумму на трансфере опытного алжирца.

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Звездопад в Саудовской Аравии

Саудиты продолжают скупать и завлекать денежными контрактами звезд мирового футбола. Очередной "жертвой" трансферной кампании Саудовской Аравии стал именитый игрок Манчестер Сити Рияд Марез. Алжирский вингер, получивший достаточно трофеев в Англии, решил продолжить свою карьеру в Аль-Ахле. Марез подписал соглашение с саудовским коллективом на 3 года с возможностью продлить контракт с командой еще на сезон. Более того, 32-летний футболист будет получать в Аль-Ахле около 35 миллионов евро в год.

Манчестер Сити же в свою очередь изрядно подработал с трансфера Мареза в Саудовскую Аравию. Аль-Ахли, ранее успевший договориться с двумя другими звездами Английской Премьер-лиги, а именно с Эдуардом Менди (перешел из Челси) и Роберто Фирмино (пришел из Ливерпуля), заплатил "горожанам" за маститого вингера 35 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами. Это при том, что Transfermarkt оценивает опытного алжирца в 20 миллионов евро.

Рияд Марез после подписания контракта / инстаграмм Аль-Ахли

Алжирец перешел в Манчестер Сити в 2018 году из Лестера, с которым он выигрывал титул АПЛ. За "горожан" Марез успел сыграть 236 матчей, в которых забил 78 голов и оформил 59 ассистов. В составе "голубых" Эр-Рияд получил 11 титулов, в частности, кубок Лиги чемпионов в 2023-м году.

Представление алжирского футболиста:

Звездные футболисты, перешедшие в Саудовскую Аравию