В очной встрече дортмундцы смогли подтвердить свой статус фаворита противостояния и одержали победу со счетом 1:3. На единственный гол хозяев поля от Крамарича "черно-желтые" ответили взятиями ворот Фуллькруга, Ройса и Риерсона, пишет 24 Канал.

Читайте также Первый "сухой" матч Трубина: Бенфика одолела Порту с суперсейвом украинца - видео

Риерсон забил один из лучших голов сезона

Серебряный призер Бундеслиги-2022/2023 открыл счет на 18-й минуте матча усилиями Никласа Фуллькруга, но уже через 7 минут хозяевам поля удалось отыграться, с пенальти отличился Андрей Крамарич. Точку в первом тайме поставил легенда Боруссии Марко Ройс благодаря точному удару уже в компенсированное время.

На 71-й минуте гости остались в меньшинстве из-за второй желтой карточки защитника Рами Бенсебаини. Хозяева поля побежали после этого в атаку, чтобы вырвать ничью, но в итоге пропустили еще один гол, имеющий все шансы стать одним из лучших в сезоне.

Джулиан Риерсон у своей штрафной отобрал мяч у соперника и совершил сольный проход дистанцией почти в 80 метров после чего уже из последних сил переиграл голкипера Хоффенхайма и установил на 95-й минуте матча окончательный счет.

Смотрите видео безумного гола Риерсона

Благодаря этому результату "шмели" вышли на промежуточное первое место в Бундеслиге. Свой следующий матч в чемпионате они проведут 7 октября против другого представителя ЛЧ – Унион Берлин, начало встречи в 16:30.

Справка. Автор невероятного гола в ворота Хоффенхайма перешел в Боруссию в январе 2023 именно из команды, против которой проведет следующий матч в Бундеслиге. За "черно-желтых" это был его 2-й второй гол в 26 матчах во всех турнирах.

Смотрите видеообзор матча Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд