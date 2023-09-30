В очній зустрічі дортмундці змогли підтвердити свій статус фаворита протистояння та здобули перемогу з рахунком 1:3. На єдиний гол господарів поля від Крамарича "чорно-жовті" відповіли взяттями воріт Фуллькруга, Ройса та Рієрсона, пише 24 Канал.
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Рієрсон забив один із найкращих голів сезону
Срібний призер Бундесліги-2022/2023 відкрив рахунок на 18-й хвилині матчу зусиллями Нікласа Фуллькруга, але вже за 7 хвилин господарям поля вдалося відігратися, з пенальті відзначився Андрей Крамарич. Крапку в першому таймі поставив легенда Борусії Марко Ройс завдяки точному удару вже в компенсований час.
На 71-й хвилині гості залишилися в меншості через другу жовту картку захисника Рамі Бенсебаїні. Господарі поля побігли після цього в атаку, щоб вирвати нічию, але в підсумку пропустили ще один гол, який має всі шанси стати одним із найкращих у сезоні.
Джуліан Ріерсон біля свого штрафного майданчика відібрав м'яч у суперника та зробив сольний прохід дистанцією майже у 80 метрів після чого вже з останніх сил переграв голкіпера Хоффенхайма та встановив на 95-й хвилині матчу остаточний рахунок.
Дивіться відео шаленого голу Рієрсона
Завдяки цьому результату "джмелі" вийшли на проміжне перше місце у Бундеслізі. Свій наступний матч у чемпіонаті вони проведуть 7 жовтня проти іншого представника ЛЧ – Уніон Берлін, початок зустрічі о 16:30.
Дивіться відеоогляд матчу Хоффенхайм – Боруссія Дортмунд