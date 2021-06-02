Экс-тренер Динамо советует Ярмоленко перейти в российский клуб

Бывший тренер Динамо и Спартака Рауль Рианчо считает, что украинский вингер Андрей Ярмоленко отлично бы подошел московскому клубу.

Он подчеркнул, что игрок сборной Украины является футболистом высокого уровня, который стал бы серьезным усилением для "красно-белых".

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Андрей, безусловно, великий футболист. Великолепный футболист. Я думаю, что это было бы отличным усилением для Спартака. Однако, нынешние отношения между Россией и Украиной не очень хорошие. Я думаю, что эта опера будет сложной. В любом случае Спартак может стать идеальной командой для Андрея,

– сказал Рианчо.

Идея перехода Ярмоленко в Спартак: что известно

2 июня появилась информация, что якобы Андрей Ярмоленко может стать частью трансфера Вест Хэма со Спартаком. Английский клуб хотел включить украинца в сделку по чешскому футболисту Алексу Карло.

Вест Хэм планировал таким шагом уменьшить цену перехода до 8 миллионов евро. Планировалось, что трансфер мог состояться еще до Евро-2020. Хотя сам игрок сборной Украины ранее заявлял, что его позиция неизменна – он не поедет играть в Россию.