Он подчеркнул, что игрок сборной Украины является футболистом высокого уровня, который стал бы серьезным усилением для "красно-белых".

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Андрей, безусловно, великий футболист. Великолепный футболист. Я думаю, что это было бы отличным усилением для Спартака. Однако, нынешние отношения между Россией и Украиной не очень хорошие. Я думаю, что эта опера будет сложной. В любом случае Спартак может стать идеальной командой для Андрея,

– сказал Рианчо.

Идея перехода Ярмоленко в Спартак: что известно

2 июня появилась информация, что якобы Андрей Ярмоленко может стать частью трансфера Вест Хэма со Спартаком. Английский клуб хотел включить украинца в сделку по чешскому футболисту Алексу Карло.

Вест Хэм планировал таким шагом уменьшить цену перехода до 8 миллионов евро. Планировалось, что трансфер мог состояться еще до Евро-2020. Хотя сам игрок сборной Украины ранее заявлял, что его позиция неизменна – он не поедет играть в Россию.