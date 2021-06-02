Он подчеркнул, что игрок сборной Украины является футболистом высокого уровня, который стал бы серьезным усилением для "красно-белых".
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Андрей, безусловно, великий футболист. Великолепный футболист. Я думаю, что это было бы отличным усилением для Спартака. Однако, нынешние отношения между Россией и Украиной не очень хорошие. Я думаю, что эта опера будет сложной. В любом случае Спартак может стать идеальной командой для Андрея,
– сказал Рианчо.
Идея перехода Ярмоленко в Спартак: что известно
2 июня появилась информация, что якобы Андрей Ярмоленко может стать частью трансфера Вест Хэма со Спартаком. Английский клуб хотел включить украинца в сделку по чешскому футболисту Алексу Карло.
Вест Хэм планировал таким шагом уменьшить цену перехода до 8 миллионов евро. Планировалось, что трансфер мог состояться еще до Евро-2020. Хотя сам игрок сборной Украины ранее заявлял, что его позиция неизменна – он не поедет играть в Россию.
- В сезоне 2020/2021 украинец провел за "молотобойцев" лишь 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
- Контракт Ярмоленко с командой рассчитан до конца июня 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость трансфера правого вингера в 4 миллиона евро