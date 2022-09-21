"Это ужасно для футбола": экс-помощник Шевченко вступился за Россию, которую отстранили от Евро
Российскую сборную официально не допустили к отбору чемпионата Европы-2024. Рауль Рианчо, бывший помощник Андрея Шевченко и Сергея Реброва, прокомментировал отстранение России.
Рианчо: Желаю, чтобы Россия быстрее вернулась в европейский футбол
Бывший тренер сборной Украины и Динамо по физической подготовке в течение долгих лет зарабатывал кровавые деньги в стране-агрессоре. Рауль Рианчо называет устранение сборной России от Евро-2024 ужасом для всего спорта и футбола. Об этом он рассказал российскому Sport24.
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Специалист верит, что Россия снова заиграет на международных соревнованиях, когда закончится война в Украине. Рианчо ждет возвращения российской сборной в европейский футбол.
Я верю, что эти санкции с устранением сборной России закончатся, когда прекратится конфликт между Россией и Украиной. Конечно, это ужасно для футбола и всего спорта. Я желаю, чтобы сборная России скорее вернулась в европейский и мировой футбол,
– сказал Рианчо.
Напомним, что после 24 февраля сборную России и футбольные клубы этой страны были отстранены от международных соревнований, проводимых под эгидой УЕФА. Россия пыталась обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, но суд отказал в удовлетворении апелляции.
Рианчо променял европейский футбол на гниение в России
- 62-летний специалист впервые уехал зарабатывать в России зимой 2009-го. В течение пяти лет испанец работал фитнес-тренером в казанском Рубине.
- После чего поработал в сборной Украины и Динамо. Летом 2018 года вернулся в Россию, где работал до конца 2021-го. В московском Спартаке был и ассистентом тренер, и специалистом по физической подготовке, а также наставником с приставкой и.о. и руководителем отдела методологии
- В настоящее время находится без работы.