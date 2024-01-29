Результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины: базовая дата интригующих матчей

29 января 2024, 13:46
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В понедельник, 29 января, состоялась жеребьевка Кубка Украины сезона-2023/2024. Борьбу в кубковом турнире продолжают четыре коллектива.

В полуфинальную стадию Кубка Украины вошли донецкий Шахтер, одесский Черноморец, полтавская Ворскла и житомирское Полесье. Все являются представителями УПЛ, пишет 24 Канал.

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Результаты жеребьевки

Церемонию жеребьевки провели бывший футболист сборной Украины по футболу, а теперь защитник страны на военном фронте Владислав Ващук, которому компанию составила украинская футзалистка киевского "Будстара", игрок сборной по пляжному футболу Анастасия Клипаченко.

Полуфинальные пары Кубка Украины:

  • Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
  • Полесье (Житомир) Ворскла (Полтава)
Обратите внимание! Полуфинальные матчи Кубка Украины пройдут в базовый день 3 апреля. Противостояние определят финалистов, которые сойдутся между собой 15 мая. Пока неизвестно в каком городе состоится финал Кубка Украины.

Видео жеребьевка полуфинального раунда Кубка Украины

Как сыграли полуфиналисты в 1/4 финала Кубка Украины

  • Шахтер легко справился с перволиговой Викторией в Сумах 0:3.
  • Черноморец дома не менее убедительно и сенсационно уничтожил луганскую Зарю 4:1.
  • Полесье только после серии послематчевых пенальти выбил из Кубка Александрию 4:3. Основное и дополнительное время – 0:0.
  • Ворскла одержала выездную победу над Оболонью 0:3.
Автор: Софія Кулай