Результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины: базовая дата интригующих матчей
29 января 2024, 13:46Читати новину українською
В понедельник, 29 января, состоялась жеребьевка Кубка Украины сезона-2023/2024. Борьбу в кубковом турнире продолжают четыре коллектива.
В полуфинальную стадию Кубка Украины вошли донецкий Шахтер, одесский Черноморец, полтавская Ворскла и житомирское Полесье. Все являются представителями УПЛ, пишет 24 Канал.
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Результаты жеребьевки
Церемонию жеребьевки провели бывший футболист сборной Украины по футболу, а теперь защитник страны на военном фронте Владислав Ващук, которому компанию составила украинская футзалистка киевского "Будстара", игрок сборной по пляжному футболу Анастасия Клипаченко.
Полуфинальные пары Кубка Украины:
- Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
- Полесье (Житомир) Ворскла (Полтава)
Видео жеребьевка полуфинального раунда Кубка Украины
Как сыграли полуфиналисты в 1/4 финала Кубка Украины
- Шахтер легко справился с перволиговой Викторией в Сумах 0:3.
- Черноморец дома не менее убедительно и сенсационно уничтожил луганскую Зарю 4:1.
- Полесье только после серии послематчевых пенальти выбил из Кубка Александрию 4:3. Основное и дополнительное время – 0:0.
- Ворскла одержала выездную победу над Оболонью 0:3.