В полуфинальную стадию Кубка Украины вошли донецкий Шахтер, одесский Черноморец, полтавская Ворскла и житомирское Полесье. Все являются представителями УПЛ, пишет 24 Канал.

ИнтересноПриехал не на фарт: президент Динамо неожиданно посетил матч Шахтера фото с трибун

Результаты жеребьевки

Церемонию жеребьевки провели бывший футболист сборной Украины по футболу, а теперь защитник страны на военном фронте Владислав Ващук, которому компанию составила украинская футзалистка киевского "Будстара", игрок сборной по пляжному футболу Анастасия Клипаченко.

Полуфинальные пары Кубка Украины:

Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)

Полесье (Житомир) Ворскла (Полтава)

Обратите внимание! Полуфинальные матчи Кубка Украины пройдут в базовый день 3 апреля. Противостояние определят финалистов, которые сойдутся между собой 15 мая. Пока неизвестно в каком городе состоится финал Кубка Украины.

Видео жеребьевка полуфинального раунда Кубка Украины

Как сыграли полуфиналисты в 1/4 финала Кубка Украины