У півфінальну стадію Кубка України увійшли донецький Шахтар, одеський Чорноморець, полтавська Ворскла та житомирське Полісся. Усі є представниками УПЛ, пише 24 Канал.
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Результати жеребкування
Церемонію жеребкування провели колишній футболіст збірної України з футболу, а тепер захисник країни на військовому фронті Владислав Ващук, якому компанію склала українська футзалістка київського "Будстару", гравчиня збірної із пляжного футболу Анастасія Кліпаченко.
Півфінальні пари Кубка України:
- Шахтар (Донецьк) – Чорноморець (Одеса)
- Полісся (Житомир) – Ворскла (Полтава)
Відео жеребкування півфінального раунду Кубка України
Як зіграли півфіналісти в 1/4 фіналу Кубка України
- Шахтар легко впорався із першоліговою Вікторією у Сумах 0:3.
- Чорноморець вдома не менш переконливо та доволі сенсаційно знищив луганську Зорю 4:1.
- Полісся лише по серії післяматчевих пенальті вибив із Кубка Олександрію 4:3. Основний та додатковий час 0:0.
- Ворскла здобула виїзну перемогу над Оболонню 0:3.