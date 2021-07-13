Сборная Украины сыграет с Россией: результаты жеребьевки чемпионата Европы по баскетболу
Источник:24 канал
Женская и мужская сборные Украины по баскетболу 3х3 успешно прошли квалификацию к чемпионату Европы. В сентябре украинские команды поборются за звание сильнейших в Европе.
13 июля состоялась жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по баскетболу 3х3.
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Женская сборная Украины
Главный турнир пройдет в Париже с 10 по 12 сентября. Наши женщины попали в группу В и сыграют с командами Великобритании и России.
Группа А: Франция, Германия, Израиль.
Группа C: Румыния, Венгрия, Бельгия.
Группа D: Нидерланды, Испания, Литва.
Мужская сборная Украины
Соперниками мужской сборной Украины будут сербы и бельгийцы. После группового этапа продолжат турнир по системе плей-офф.
Группа B: Словения, Польша, Эстония.
Группа C: Литва, Франция, Австрия.
Группа D: Россия, Нидерланды, Израиль.
Два года назад наша молодежная сборная заняла второе место на чемпионате мира.