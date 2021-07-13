13 июля состоялась жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по баскетболу 3х3.

Смотрите также Украинцы в Лиге чемпионов сыграют против команды, которая сменила название из-за российского спонсора

Женская сборная Украины

Главный турнир пройдет в Париже с 10 по 12 сентября. Наши женщины попали в группу В и сыграют с командами Великобритании и России.

Группа А: Франция, Германия, Израиль.

Группа C: Румыния, Венгрия, Бельгия.

Группа D: Нидерланды, Испания, Литва.

Мужская сборная Украины

Соперниками мужской сборной Украины будут сербы и бельгийцы. После группового этапа продолжат турнир по системе плей-офф.

Группа B: Словения, Польша, Эстония.

Группа C: Литва, Франция, Австрия.

Группа D: Россия, Нидерланды, Израиль.

Два года назад наша молодежная сборная заняла второе место на чемпионате мира.