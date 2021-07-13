13 липня відбулося жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи з баскетболу 3х3.
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Жіноча збірна України
Головний турнір пройде в Парижі з 10 по 12 вересня. Наші жінки потрапили в групу В і зіграють з командами Великобританії та Росії.
Група А: Франція, Німеччина, Ізраїль.
Група C: Румунія, Угорщина, Бельгія.
Група D: Нідерланди, Іспанія, Литва.
Чоловіча збірна України
Суперниками чоловічої збірної України будуть серби і бельгійці. Після групового етапу продовжать турнір по системі плей-офф.
Група B: Словенія, Польща, Естонія.
Група C: Литва, Франція, Австрія.
Група D: Росія, Нідерланди, Ізраїль.
Два роки тому наша молодіжна збірна посіла друге місце на чемпіонаті світу.