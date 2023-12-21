С кем сыграет Мудрик: результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка лиги Англии

После завершения матчей 1/4 финала Кубка английской лиги состоялась жеребьевка следующей стадии соревнований. Известно против кого сыграет украинский игрок Михаил Мудрик.

Вчера, 20 декабря, определился последний полуфиналист турнира в матче Ливерпуль – Вест Хэм. Подопечные Клопп разгромили лондонцев со счётом 5:1.

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Результаты жеребьевки

Сразу после завершения этого матча состоялась жеребьевка Кубка.

Челси Михаила Мудрика сыграет против Миддлсбро, а Ливерпуль встретится с Фулхэмом.

Противостояние будут состоять из двух матчей. Первые матчи полуфинала состоятся 8 января 2024 года, а ответные – 22 января 2024 года.

Как прошли предыдущие матчи

Мидлсбро в гостях обыграл Порт Уэйл со счетом 3:0 и стал единственным клубом из Чемпионшипа, которому удалось выйти в полуфинал турнира.

Эвертон, где выступает украинец Виталий Миколенко, в серии послематчевых пенальти проиграл Фулхэму – 6:7. Основное время матча закончилось ничьей – 1:1.

Челси в непростом поединке вырвал победу у Ньюкасла. Отметим, что тогда же команде помог Мудрик, сравнявший счет во время дополнительного времени. Однако победителя выбрали благодаря серии пенальти, здесь точнее оказались "синие" – 4:2

, что в нынешнем сезоне Михаил Мудрик провел за Челси 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.