Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных. Уже на 16-й минуте Каллум Уилсон вывел Ньюкасл вперед 0:1 и заставил трибуны свистеть.

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Спас "синих" от вылета из Кубка

Такое минимальное преимущество в счете "сорок" продержалось до конца первого тайма. В середине второго тайма Маурисио Почеттино решил добавить в игру Челси "свежую кровь". На 78-й минуте на поле появился Мудрик, сменивший Рахима Стерлинга.

Счет в поединке 0:1 в пользу гостей держался весь основной, но сдержать этот победный результат Ньюкаслу не удалось. На второй компенсированной до поединка минуте Гюсто сделал передачу с фланга в штрафную соперника, Киран Триппьер пытался головой прервать передачу, но сделал это очень неудачно. Мяч от его головы отлетел прямо под удар подчинявшего оппонента Мудрику и спас Челси от вылета из Кубка.

Михаил перевел матч в серию пенальти, где футболисты Челси были точнее 4:2. Один из 11-метровых реализовал украинский вингер, уверенно разведший мяч и голкипера Ньюкасла по противоположным углам ворот.

Челси отправилось в полуфинал Кубка английской лиги. Куда уже пробились Фулхэм и Миддлсбро. 20 декабря определится еще один полуфиналист в поединке Ливерпуль – Вест Хэм.

Что Мудрик написал Триппьеру

После поединка Мудрик обратился к Триппьеру, который ошибся в эпизоде с забитым голом Челси.

Киране, я просто хочу сказать тебе: оставайся сильным. Иногда дерьмо случается, но я думаю, что ты сильный футболист, несмотря ни на что,

– подписал фото Михаил.



Мудрик обратился к Триппьеру / Скриншот из инстаграмма Михаила

Отметим! Для Мудрика это взятие ворот стало третьим в сезоне-2023/2024. Также в его активе два ассиста в 17-ти сыгранных поединках. Уже 24 декабря Михаил попытается улучшить свою статистику в Челси. В этот день "синие" будут гостить в рамках АПЛ на поле Вулверхэмптона.