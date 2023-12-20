Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных. Уже на 16-й минуте Каллум Уилсон вывел Ньюкасл вперед 0:1 и заставил трибуны свистеть.
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Спас "синих" от вылета из Кубка
Такое минимальное преимущество в счете "сорок" продержалось до конца первого тайма. В середине второго тайма Маурисио Почеттино решил добавить в игру Челси "свежую кровь". На 78-й минуте на поле появился Мудрик, сменивший Рахима Стерлинга.
Счет в поединке 0:1 в пользу гостей держался весь основной, но сдержать этот победный результат Ньюкаслу не удалось. На второй компенсированной до поединка минуте Гюсто сделал передачу с фланга в штрафную соперника, Киран Триппьер пытался головой прервать передачу, но сделал это очень неудачно. Мяч от его головы отлетел прямо под удар подчинявшего оппонента Мудрику и спас Челси от вылета из Кубка.
Михаил перевел матч в серию пенальти, где футболисты Челси были точнее 4:2. Один из 11-метровых реализовал украинский вингер, уверенно разведший мяч и голкипера Ньюкасла по противоположным углам ворот.
Челси отправилось в полуфинал Кубка английской лиги. Куда уже пробились Фулхэм и Миддлсбро. 20 декабря определится еще один полуфиналист в поединке Ливерпуль – Вест Хэм.
Что Мудрик написал Триппьеру
После поединка Мудрик обратился к Триппьеру, который ошибся в эпизоде с забитым голом Челси.
Киране, я просто хочу сказать тебе: оставайся сильным. Иногда дерьмо случается, но я думаю, что ты сильный футболист, несмотря ни на что,
– подписал фото Михаил.
Мудрик обратился к Триппьеру / Скриншот из инстаграмма Михаила