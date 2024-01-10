Лучший показатель с 2021 года: женская сборная по биатлону 5-я в эстафете в Рупольдинге

В немецком Рупольдинге стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону. Соревнование откроет женская эстафета.

Украину на первом этапе представляла Ирина Петренко, на втором – Юлия Джима дальше – Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко. Украинской команде удалось показать на пятом этапе лучший результат в нынешнем сезоне, пишет 24 Канал.

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Прогресс сборной Украины

Лучшим для Украины был первый этап. Петренко закрыла без изъянов все десять мишеней на двух огневых рубежах. Она передала эстафету Джими третьей, проиграла всего 3,5 секунды.

Юлия на своем этапе потеряла две позиции. Однако украинка тоже с "нулями" прошла огневые рубежи. Меркушина продемонстрировала несколько хуже показатели на стрельбище, она воспользовалась двумя дополнительными патронами. Что увеличило отставание от лидера до 56 секунд.

Финишерка команды Дмитренко последнему огневому рубежу закрыла мишень из дополнительного патрона. Однако ему удалось поднять команду на пятое место.

Пятое место – лучший результат Украины с декабря 2021 в женских эстафетах. Из этого состава у Украины остались Ирина Петренко и Юлия Джима (также бежали первый и второй этапы).

На этот раз победу празднуют француженки, сборная Швеции заняла второе место, Германия финишировала третьей. Норвежки, которые были одними из фавориток, провалили гонку, они заняли девятое место (2 круга штрафа).

Результаты женской эстафеты в Рупольдинге