COVID-19 в Джими, возвращение Белосюк и ужасный старт: результаты "индивидуалки" в Контиолахте

Кончилась индивидуальная гонка Кубка мира среди женщин. В преддверии старта состав сборной Украины не раз менялся.

В день старта Елена Белосюк выбыла из списка участниц "индивидуалки", но через несколько часов вернулась в нее. Все из-за того, что из-за болезни гонку вынужденно пропускали сразу две украинки – Юлия Джима и Ирина Петренко. Если во втором простуда, то в первой все гораздо хуже. Джима сдавала тест на коронавирус, показавший положительный результат, пишет 24 канал.

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Сложное начало сезона от украинок

Поэтому на старт срочно вышла Белосюк, но прогнозируемо выступила не лучшим образом. Четыре недостатка и место в девятом десятке – 80-я позиция и 9-минутное отставание от победительницы "индивидуалки".

Лучшей среди украинских биатлонисток стала Дарья Блашко, которая с 24 февраля на себе почувствовала все ужасы войны против России и выбралась из обстрелянного Чернигова. Дарья промахнулась на первом и четвертом огневом рубеже и финишировала 51-ю.

На старт в финском Контиолахте вышла еще одна представительница Украины Анна Кривонос. Ни одна украинская биатлонистка не смогла войти в зачетную зону.

Триумфатором первой гонки Кубка мира-2022/2023 стала Анна Эберг. Шведка с одним промахом финишировала первой, а преимущество над ближайшей соперницей составило более 36 секунд.

"Серебро" завоевала норвежка Ингрид-Ладнмарк Тандреволд, а тройку призерок замкнула Лиза Витоцци, выступающая за Италию.

Результаты женской "индивидуалки"

1. Анна Эберг (Швеция, 0+0+0+1) 43:53,8

2. Ингрид-Ладнмарк Тандреволд (Норвегия, 0+0+0+0)+36,5

3. Лиза Витоцци (Италия, 1+0+0+0) +39,7

….

51. Дарья Блашко (Украина, 1+0+0+1) +5:56,3

74. Анна Кривонос (1+1+2+0) +8:08, 2

80. Елена Белосюк (0+2+0+2) +9:20,7

Программа первого этапа Кубка мира продолжится эстафетами у женщин и мужчин. Обе состоятся 1 декабря.