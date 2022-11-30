Накануне в спринте одна из сестер Семеренко с 2 промахами заняла только 32 место. Валентина стала лучшей из украинских биатлонисток. В гонке преследования украинские фанаты пережили дежавю, пишет 24 канал.

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Неудачный старт сезон от чемпионки

Два недостатка на последнем четвертом огневом рубеже не позволили Валентине подняться значительно выше – лишь 26-е место.

Не очень удачное начало сезона от нашей опытной биатлонистки. За две гонки Валя набрала 24 очка в зачет. Но другие девушки выступили еще хуже.

Худшей среди украинок стала Надежда Белкина, имеющая в своей карьере опыт выступлений на этапах Кубка мира, не говоря уже о Кубке IBU.

Что касается точности, то здесь не было равных Валерии Дмитренко, которая выбила все 20 из 20. Но слабый ход и только 47-я позиция на старте не позволила ей значительно улучшить ситуацию на финише – 37-е место.

Какие позиции заняли украинские биатлонистки в преследовании из

26. Валентина Семеренко (0+0+0+2) +2:59,7

37. Валерия Дмитренко (0+0+0+0) +3:45,6

50. Любовь Кипяченко (0+0+2+2) +5:26,0

51. Кристина Дмитренко (0+1+1+1) +5:31,6

55. Надежда Белкина (1+2+2+2) +6:19,9

В Идре женщин будет ждать еще индивидуальная гонка.

Напомним, что Валя стала единственной из двух сестер Семеренко, выступающей за сборную Украины на международном уровне. Вита сейчас тренируется под руководством Григория Шамрая.