Персональное достижение Джимы: результаты женского спринта на Кубке мира по биатлону

В чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка среди женщин в рамках 7-го этапа Кубка мира по биатлону. Юлия Джима смогла продемонстрировать свой лучший результат этого года.

Юлия Джима и еще две украинские биатлонистки смогли по итогам спринта установить свои персональные нынешние рекорды. Победительницей женской гонки стала биатлонистка из Норвегии. 24 канал.

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Несколько личных рекордов

Юлия Джима одолела дистанцию без промаха на двух огневых рубежах и послиа 11-ю строчку. Это лучший показатель украинки на КС в этом сезоне. Предыдущим рекордом Юлии в личных стартах было 19 место в спринте на четвертом этапе Кубка Мира по биатлону в Поклюке. Также это лучшая позиция для Украины в личных гонках этого сезона.

Анастасия Меркушина и Олеся Белосюк заняли общее 26 место, поскольку украинки продемонстрировали одинаковое время на финише. Этот результат также стал лучшим для обеих биатлонисток этого сезона. Дарья Блашко стала 43-й, что позволило ей попасть в число участниц будущего персьюта. Но вот там не будет участвовать Любовь Кипяченкова, не попавшая в 50-ю.

Представительница Новрегии Марте-Олсбю Ройзеланд без проблем торжествовала в спринте. Биатлонистка более 20 секунд выиграла у своей ближайшей преследовательницы.

Результаты гонки