Симон испортила "золотой дубль" Херманн-Вик, прорыв Джимми на 15 позиций в персьюте на ЧМ-2023

Четвертый соревновательный день чемпионата мира-2023 по биатлону начался женским персьютом. Высшей среди украинок стала Юлия Джима.

Первая половина гонки была по сценарию спринта. Две шведки и победительница предыдущей гонки Дениз Херманн-Вик боролись за медали персьюта. Уже после экватора преследования две биатлонистки из Швеции вылетели из топ-3 лучших, пишет 24 канал.

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После первой стрельбы на стойке началась немецко-французская борьба между Херманн-Вик и Жулией Симон.

Судьбу "золота" определила последняя четвертая стрельба. Симон промахнулась однажды. Херманн-Вик выбила 3 из 5-ти мишеней. На последнем круге немки не удалось вплотную приблизиться к француженке и отыграть 28 секунд ходом. Отставание между биатлонистками только увеличивалось.

Симон – победительница чемпионата мира-2023 в преследовании. Херманн-Вик к "золоту" в спринте добавила "серебро" в персьюте. Третьей стала норвежка Марте Олсбю Ройзеланд, многое пережившая перед ЧМ-2023.

Результаты женского преследования

1. Жюлия Симон (Франция, 0+0+0+1) 32:00.8

2. Дениз Херманн-Вик (Германия, 1+0+1+2) +27,0

3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия, 1+1+1+0) +37,7

…

14. Юлия Джима (Украина, 0+0+1+0) +1:44.9

48. Елена Белосюк (0+1+1+2) +4:56.8

49. Анастасия Меркушина (1+1+0+0) +4:57.1

Удачное начало для украинки

Первой среди украинок в борьбу вступила Юлия Джима, которая в спринте финишировала 29-ю. Также в преследовании приняли участие две другие представительницы Украины – Елена Белосюк и Анастасия Меркушина.

Первая лежка в исполнении Джиммы была чистой – 5 из 5-ти. Юлия стреляла медленно, но метко. Киевлянка улучшила свою позицию и выехала на второй для себя около 23-й. Отставание от лидера после первой стрельбы шведки Ханны Эберг составило 1 минуту 25 секунд.

Белосюк вслед за Джимой выбила все мишени и поднялась на 36-ю строчку. К сожалению, Меркушина-старшая не попала в четвертый выстрел. Анастасия после первой стрельбы опустилась на 46-ю позицию.

Резкий скачок Джимы

Немка Херманн-Вик выбила все мишени и вышла лидером после второй стрельбы. Девиз воспользовалась недостатками шведских соперниц.

Второй ноль на лежке выбила Джима и ушла на дистанцию уже 14-ю. Невероятную первую часть преследования выдала олимпийская чемпионка Украины. Отставание до топ-10 составляло 19 секунд.

Белосюк не закрыла на второй лежке одну мишень и после штрафного круга вышла на трассу 36-ю. К сожалению, Меркушиной на второй подряд стрельбе не удалось закрыть все мишени. Снова одна незакрытая мишень и 50-я позиция после двух лежек.

Немецко-французское противостояние

Херманн-Вик отдала свое лидерство француженке Жулия Симон, ведь немка однажды промахнулась на стойке. Однако промахов у немецкой биатлонистки могло быть куда больше – два габарита прошли у Дениза. Отставание от первого и второго места составляло скудные 1,5 секунды.

Что касается украинок, то Джима ошиблась однажды и опустила на 15-ю позицию перед последней стрельбой. Мало девушек прошли первую для себя стойкую "чисто".

Елена Белосюк однажды ошиблась. Меркушина наконец выбила 5 из 5-ти. Обе украинки перед финальной стрельбой занимали 40-ю и 46-ю ступеньки соответственно.

Немка подарила сопернице "золото"

На последней стрельбе Херманн-Вик промахнулась дважды, а вот Симон не выбила только одну мишень. Француженка первой вылетела на последний круг. Отрыв от Дениза составил 28 секунд.

Третьей на последний круг вышла норвежка Марте Олсбю Ройзеланд.

Джимми закрыла все мишени и вышла из огневого рубежа 13-ю. Расстояние до топ-10 составляло 17 секунд, а вот отставание до Доротеи Вирер составляло 9 секунд.

Меркушина с нулем закончила для себя работу на огневых рубежах и опередила Белосюк, которая дважды промахнулась на второй стойке – 43-я и 47-я позиции соответственно.

Джима сохранила за собой 14-е место на финише. Меркушина, пропустившая мимо себя на последнем круге нескольких соперниц, среди которых была и Белосюк, пересекла финишную линию 49-ю. Зато Елена стала 48-й. Обе украинки согрешили свои стартовые позиции.