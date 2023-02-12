Перша половина гонки була за сценарієм спринту. Дві шведки та переможниця попередньої гонки Деніз Херманн-Вік боролись за медалі персьюту. Вже після екватору переслідування дві біатлоністки зі Швеції вилетіли з топ-3 найкращих, пише 24 канал.

До теми Підручний проти норвежців: хто з українських біатлоністів виступить у персьюті на ЧС-2023

Після першої стрільби на стійці розпочалась німецько-французька боротьба між Херманн-Вік та Жюлією Сімон.

Долю "золота" визначила остання четверта стрільба. Сімон схибила одного разу. Натомість Херманн-Вік вибила 3 із 5-ти мішеней. На останньому колі німкені не вдалось впритул наблизитись до француженки та відіграти 28 секунд ходом. Відставання між біатлоністками лише збільшувалось.

Сімон – переможниця чемпіонату світу-2023 у переслідуванні. Херманн-Вік до "золота" у спринті додала "срібло" у персьюті. Третьою стала норвежка Марте Олсбю Ройзеланд, яка багато чого пережила перед ЧС-2023.

Результати жіночого переслідування

1. Жюлія Сімон (Франція, 0+0+0+1) 32:00.8

2. Деніз Херманн-Вік (Німеччина, 1+0+1+2) +27,0

3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 1+1+1+0) +37,7

…

14. Юлія Джима (Україна, 0+0+1+0) +1:44.9

48. Олена Білосюк (0+1+1+2) +4:56.8

49. Анастасія Меркушина (1+1+0+0) +4:57.1

Вдалий початок для українки

Першою серед українок у боротьбу вступила Юлія Джима, яка у спринті фінішувала 29-ю. Також у переслідуванні участь взяли дві інші представниці України – Олена Білосюк та Анастасія Меркушина.

Перша лежка у виконанні Джими була чистою – 5 із 5-ти. Юлія стріляла повільно, але влучно. Киянка покращила свою позицію та виїхала на друге для себе коло 23-ю. Відставання від лідерки після першої стрільби шведки Ханни Еберг склало 1 хвилину 25 секунд.

Білосюк вслід за Джимою вибила усі мішені та підійнялась на 36-ту сходинку. На жаль, Меркушина-старша не влучила у четвертим пострілом. Анастасія після першої стрільби опустилась на 46-ту позицію.

Різкий стрибок Джими

Німкеня Херманн-Вік вибила усі мішені та вийшла лідеркою після другої стрільби. Девіз скористалась хибами у шведських суперниць.

Другий нуль на лежці вибила Джима та пішла на дистанцію вже 14-ю. Неймовірну першу частину переслідування видала олімпійська чемпіонка з України. Відставання до топ-10 складало 19 секунд.

Білосюк не закрила на другій лежці одну мішень та після штрафного кола вийшла на трасу 36-ю. На жаль, Меркушиній на другій поспіль стрільбі не вдало закрити усі мішені. Знову одна незакрита мішень та 50-та позиція після двох лежок.

Німецько-французьке протистояння

Херманн-Вік віддала своє лідерство француженці Жулія Сімон, адже німкеня одного разу схибила на стійці. Однак промахів у німецької біатлоністки могло бути куди більше – два габарити пройшли у Деніз. Відставання від першого та другого місця складало мізерні 1,5 секунди.

Щодо українок, то Джима схибила одного разу та опустила на 15-ту позицію перед останньою стрільбою. Мало дівчат пройшли першу для себе стійку "чисто".

Олена Білосюк одного разу схибила. Натомість Меркушина нарешті вибила 5 із 5-ти. Обидві українки перед фінальною стрільбою посідали 40-ву та 46-ту сходинки відповідно.

Німкеня подарувала суперниці "золото"

На останній стрільбі Херманн-Вік схибила двічі, а от Сімон не вибила лише одну мішень. Француженка першою вилетіла на останнє коло. Відрив від Деніз склав 28 секунд.

Третьою на останнє коло вийшла норвежка Марте Олсбю Ройзеланд.

Джими закрила усі мішені та вийшла з вогневого рубежу 13-ю. Відстань до топ-10 складала аж 17 секунд, а от відставання до Доротеї Вірер складало 9 секунд.

Меркушина з нулем закінчила для себе роботу на вогневих рубежах та випередила Білосюк, яка двічі схибила на другій стійці – 43-тя та 47-ма позиції відповідно.

Джима зберегла за собою 14-ту сходинку на фініші. Меркушина, яка пропустила повз себе на останньому колі декількох суперниць, серед яких була й Білосюк, перетнула фінішну лінію 49-ю. Натомість Олена стала 48-ю. Обидві українки погрішили свої стартові позиції.