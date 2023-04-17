Триумфальное выступление украинских пловцов на Stockholm Open: все медали и лицензии на ОИ-2024

В столице Швеции прошли квалификационные соревнования по плаванию на Олимпиаду-2024. Сборная Украины завоевала 11 наград и завоевала 5 лицензий в Париж.

С 13 по 16 апреля в Стокгольме прошел турнир по плаванию Swim Open Stockholm. В соревнованиях приняли участие восемь украинских пловцов, в том числе лидер сборной Михаил Романчук.

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Медальная корзина Украины

В Стокгольме украинцы завоевали 11 наград. Чемпионом турнира на дистанции 100 и 200 метров по плаванию на спине стал Александр Жевляков. 17-летний пловец повторил свой же национальный рекорд в заплыве на 200 м – 1.57,18 и получил олимпийскую лицензию. Кроме того, юный спортсмен завоевал бронзу на 50-метровке по новому юниорскому рекорду (25,29).

20-летний Владислав Бухов с рекордом соревнований победил на дистанции 50 метров вольным стилем (21,92). Еще одну золотую награду получил Денис Кесиль, проплывший 200-метров баттерфляем за 1.56,46.

Три "серебра" в активе двукратного призера Олимпийских игр Токио-2020 Михаила Романчука. Титулованный украинец отметился медальными достижениями на 400 м комплексом (4.20,26), 1500 м (14.40,21) и 800 м вольным стилем (7.47,12).

Серебряными призерами соревнований также стали Максим Овчинников на 200 м брассом (2.11,93) и Вадим Науменко на 200 м – комплексом (2.01,17) и на спине (2.00,76).

Украинские медалисты Stockholm Open-2023

"Золото" – 5:

Александр Желтяков – 100 м на спине (54,39), 200 м на спине (1.57,18).

Денис Кесиль – 200 м баттерфляй (1.56,46).

Владислав Бухов – 50 м вольный стиль (21,92).

"Серебро" – 6:

Максим Овчинников – 200 м брасс (2.11,92).

Вадим Науменко – 200 м комплексное плавание (2.01,17) и 200 м на спине (2.00,76).

Михаил Романчук – 1500 м вольным стилем (14.40,21), 800 м вольным стилем (7.47,12) и 400 м комплексное плавание (4.20,26).

"Бронза" – 1:

Александр Желтяков – 50 м на спине (25,29).

Также украинцы получили сразу пять лицензий на Олимпийские игры-2024.

Все лицензии Украины на Олимпиаду-2024 по плаванию