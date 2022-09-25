0:5 от Украины и падение Испании: результаты Лиги наций 24 сентября – видеообзоры

В субботу, 24 сентября, состоялось 9 матчей Лиги наций. Свой поединок в 5 туре провела и команда Александра Петракова.

Армения – Украина 0:5

Голы: Тимчик, 22, Зубков, 57, Довбык, 69, 84, Игнатенко, 81

Украинская сборная вышла на футбольный стадион в Армянях в совершенно новом и экспериментальном составе. Александр Петраков выставил новую одиннадцатку, если поувернять с предыдущей игрой против Шотландии (3:0), пишет 24 канал.

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И это принесло результат. Пять голов влетело в ворота армян. Андрей Лунин не пропустил ни одного. Украина реабилитировалась в глазах болельщиков после разгрома от шотландцев. 0:5 – убедительная победа "сине-желтых" над армянами.

Украинцы продолжают идти вторыми в группе, уступая два очка Шотландии, которая дома вырвала победу в Ирландии (2:1).

Армения – Украина: видеообзор матча

Шотландия – Ирландия 2:1

Голы: Хендри, 49, Кристи, 82 (п) – Иган, 18

Шотландия – Ирландия: видеообзор матча

Чехия – Португалия 0:4

Голы: Далот, 33, 52, Фернандеш, 45, Жота, 82

Чехия – Португалия: видеообзор матча

Испания – Швейцария 1:2

Голы: Альба, 55 – Аканджи, 21, Эмболо, 58

Испания – Швейцария: видеообзор матча

Израиль – Албания 2:1

Голы: Вайссман, 46, Барибо, 90 – Узуни, 88

Израиль – Албания: видеообзор матча

Словения – Норвегия 2:1

Голы: Шпорар, 69, Шешко, 81 – Холланд, 47

Словения – Норвегия: видеообзор матча

Сербия – Швеция 4:1

Голы: Митрович, 18, 45, 48, Лукич, 70 – Клаэссон, 15

Сербия – Швеция: видеообзор матча

Северная Ирландия – Косово 2:1

Голы: Уит, 82, Мадженнис, 90 – Муричи, 58

Северная Ирландия – Косово: видеосмотр матча

Кипр – Греция 1:0

Гол: Ционис, 18

Кипр – Греция: видеообзор матча