Карпаты снова проиграли в футбол: известны команды Первой лиги, получившие возможность попасть в УПЛ

Закончился розыгрыш Первой лиги Украины сезона 2022/2023. Стали известны коллективы, которые прямо попадут в элиту, а также те, которые должны преодолеть квалификационные матчи.

Команды провели последний четырнадцатый тур чемпионской группы, а также группы выбывания Первой лиги Украины. Металлург и ЛНЗ сыграют в матчах повышения в классе, а Полесье – чемпион Первой лиги, пишет 24 Канал.

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Команды прошли долгий путь

По итогам нынешнего розыгрыша Первой лиги в чемпионскую группу попали такие коллективы, как: Карпаты, Полесье, Оболонь, Нива, Эпицентр, Кремень, ЛНЗ и Металлург Запорожья. К группе выбывания присоединились такие коллективы, как: Буковина, Диназ, Горняк-Спорт, ФСК Мариуполь, Полтава, Чернигов, Прикарпатье и Скорук. В чемпионской группе команды разыгрывали 4 путевки, которые помогут попасть в элиту украинского футбола, а вот в группе выбывания командам суждено было узнать имена двух коллективов, которые вылетят во Вторую лигу Украины.

Перед тем, как распределиться на "претендентов" и "выживателей", коллективы провели первый этап. Команды были поделены по 8 коллективов на две группы – А и В, где клубам суждено было по два раза встретиться друг с другом. Таким образом и сформировались ансамбли "победителей" и "лузеров".

Команды из чемпионской группы и группы выбывания на старте "второго этапа" в своем активе имели уже по 6 матчей. Все потому, что клубам засчитались шесть результатов из "первого этапа", с командами, которые также в ту или иную группу. Например, Полесью подтянулись по два матча с Нивой, Карпатами и Кременем и наоборот, поэтому некоторые клубы уже начали "второй этап" с солидным преимуществом. Команд ждал только один круг.

Подведение итогов

По итогам чемпионской группы Первой лиги, к Украинской Премьер-лиге досрочно смогли выйти Полесье и Оболонь, которые заняли первые две позиции розыгрыша. К тому же, житомирский коллектив в последнем туре обыграл ЛНЗ, что позволило "волкам" стать чемпионами Первой лиги.

Полесье – ЛНС 2:1

Голы: Грицук, 10, Казак, 28 – Тищенко, 90+3

Видоосмотр матча:

Однако интрига повисла над другими тремя командами, а именно над Карпатами, Металлургом и ЛНС. Три коллектива боролись за третье и четвертое место чемпионата, что позволяет принять участие в матчах квалификации к УПЛ, где команды встретятся с клубами, которые займут 13-е и 14-е место в элите. Среди потенциальных соперников: Колос, Черноморец, Металлист, Минай, Ингулец, Движение, Вереск и Металлист. Львов уже досрочно покинул УПЛ.

Из-за своих неудач Карпаты имели мизерные шансы попасть в элиту украинского футбола – в последнем туре им нужно было выигрывать Оболонь с разницей в шесть мячей, да еще, чтобы Металлург свой матч проиграл. Львовяне сыграли с "пивоварами" 1:1, равно как и запорожский клуб с Нивой 1:1. Таким образом ЛНЗ и Металлург сыграют в стыковых матчах за выход в УПЛ с 13-м и 14-м место элиты соответственно, а Карпаты снова будут ждать своего шанса вернуть Кубок Львову.

Карпаты – Оболонь 1:1

Голы: Кожанов, 45 – Мороз, 58

Видеообзор матча:

Нива – Металлург 1:1

Голы: Вольский, 88 – Сидоров, 31

Видеообзор матча:

В ничего не решавшем "нейтральном" сошлись Эпицентр и Кремень, в котором внушительно победили хозяева. Таким образом, кременчугский коллектив стал аутсайдером чемпионской группы, а вот тернопольская Нива смогла утешить себя хотя бы тем, что не заняла последнее место среди лучших в Первой лиге.

Эпицентр – Кремень 3:1

Голы: Горный, 22, Кристин, 58, Чепелюк, 84 – Трофимюк, 77

Видеообзор матча:

Что касается группы выбывания, то Горняк-Спорт досрочно вылетел из Первой лиги Украины (место команды займет Нива Бузова, досрочно выигравшая Вторую лигу). А вот ФСК Мариуполь сойдется в стыковых матчах с серебряным призером Второй лиги Украины и получит шанс на выживание (в потенциальных соперниках Чайка, Хуст, Нива Виница и Звягель, претендующих на "серебряное" место во Второй лиге). Отрадный приз получил Прикарпатье, которое с отрывом в одно очко от Скорука выиграло "группу выбывания".

Также стоит отметить, что киевский Рубикон отыграл всего 10 матчей во Второй лиге Украины и снялся с соревнований (у команд по 16 встреч). Причиной стало то, что клуб потерял последние возможности финансирования. Руководство Рубикона приняло радикальное решение, а игроки приобрели статус свободных агентов.

Турнирная таблица чемпионской группы / Flashscore

Турнирная таблица группы выбывания / Flashscore