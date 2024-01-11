Тотальный провал сборной Украины: результаты мужской эстафеты по биатлону

В германском Рупольдинге закончилась мужская эстафетная гонка. На старт вышли 23 команды, среди которых сборная Украины.

На первом этапе Украину представлял Артем Прима, затем вышел на старт Дмитрий Пидручный, Денис Насико был третьим, а дальше – Виталий Мандзин. 24 Канал рассказывает, как закончилась гонка и какое место завоевала национальная команда.

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Как выступила сборная Украины

Для сборной Украины эта гонка оказалась провальной с самого начала. Артем Прима на своем этапе сделал круг штрафа, после этого Украина опустилась на 23-ю строчку.

На следующем этапе Дмитрий Пидручный смог отыграть одну позицию. Однако отставание Украины еще выросло почти на минуту – до 2:47 минуты.

Денис Насико сумел две идеально отстреляться на обоих огневых рубежах. Он поднял команду на 19 место, опередив Эстонию, Польшу и Республику Корею. В то же время отставание от первого места выросло до 3:20 минут.

Мандзин продемонстрировал отличный показатель на первом огневом рубеже – все мишени на "ноль". Однако после второй стрельбы он отправился на штрафной круг. В итоге Украина заняла 18 строчку.

Неизменные победители этого гонки – норвежцы, они как всегда не оставили никому шансов. Хозяева турнира заняли второе место. Третьими финишировали итальянцы.

Результаты эстафеты в Рупольдинге