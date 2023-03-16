Три украинца квалифицировались в персьют: результат спринта последнего этапа Кубка мира
В норвежском Хольменколлене стартовал девятый этап Кубка мира по биатлону. К сожалению, украинские биатлонисты выступили ниже своих возможностей.
На старт мужской спринтерской гонки в Хольменколлене вышли 108 спортсменов, пишет 24 канал. Сборную Украины представили пять биатлонистов: Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насыко, Артем Тищенко и Богдан Цимбал.
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Украинцам не хватило скорости
Первым из наших биатлонистов начал гонку Артем Прима. 35-летний спортсмен "чисто" отстрелял на первом огневом рубеже, но на "стойке" допустил два промаха. В итоге Прима финишировал 51-м.
Лучший результат среди украинских биатлонистов продемонстрировал Богдан Цимбал. Украинец допустил одну ошибку в последней стрельбе, но сумел опередить Артема Приму.
Антон Дудченко тоже допустил лишь одну ошибку, но он значительно уступал в скорости соперникам. 26-летний биатлонист финишировал на 58 месте. Именно эта тройка смогла квалифицироваться в персьют.
Артем Тищенко и Денис Насыко оказались вне топ-60.
Золотые медали последнего спринта сезона завоевал Йоханнес Бе. Норвежец опередил шведа Мартина Понсилуому на 23,9 секунды. "Бронза" досталась Бенедикту Доллю из Германии.
Результат мужского спринта в Голменколлене
- 1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+1) 25:13.0
- 2. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+0) +23.9
- 3. Бенедикт Долль (Германия, 0+0) +28.9
- 4. Андрейс Расторгуевс (Латвия, 0+1)+46.5
- 5. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0)+48.0
- 6. Йоханнес Кюн (Германия, 0+0) +55.9
...
- 44. Богдан Цымбал (Украина, 0+1) +2:19.4
- 51. Артем Прима (Украина, 0+2) +2:28.7
- 58. Антон Дудченко (Украина, 1+0) +2:40.1
- 71. Артем Тищенко (Украина, 0+2) +2:58.9
- 81. Денис Насыко (Украина, 0+1) +3:15.5