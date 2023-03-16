Три украинца квалифицировались в персьют: результат спринта последнего этапа Кубка мира

В норвежском Хольменколлене стартовал девятый этап Кубка мира по биатлону. К сожалению, украинские биатлонисты выступили ниже своих возможностей.

На старт мужской спринтерской гонки в Хольменколлене вышли 108 спортсменов, пишет 24 канал. Сборную Украины представили пять биатлонистов: Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насыко, Артем Тищенко и Богдан Цимбал.

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Украинцам не хватило скорости

Первым из наших биатлонистов начал гонку Артем Прима. 35-летний спортсмен "чисто" отстрелял на первом огневом рубеже, но на "стойке" допустил два промаха. В итоге Прима финишировал 51-м.

Лучший результат среди украинских биатлонистов продемонстрировал Богдан Цимбал. Украинец допустил одну ошибку в последней стрельбе, но сумел опередить Артема Приму.

Антон Дудченко тоже допустил лишь одну ошибку, но он значительно уступал в скорости соперникам. 26-летний биатлонист финишировал на 58 месте. Именно эта тройка смогла квалифицироваться в персьют.

Артем Тищенко и Денис Насыко оказались вне топ-60.

Золотые медали последнего спринта сезона завоевал Йоханнес Бе. Норвежец опередил шведа Мартина Понсилуому на 23,9 секунды. "Бронза" досталась Бенедикту Доллю из Германии.

Результат мужского спринта в Голменколлене

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+1) 25:13.0

2. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+0) +23.9

3. Бенедикт Долль (Германия, 0+0) +28.9

4. Андрейс Расторгуевс (Латвия, 0+1)+46.5

5. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0)+48.0

6. Йоханнес Кюн (Германия, 0+0) +55.9

...

44. Богдан Цымбал (Украина, 0+1) +2:19.4

51. Артем Прима (Украина, 0+2) +2:28.7

58. Антон Дудченко (Украина, 1+0) +2:40.1

71. Артем Тищенко (Украина, 0+2) +2:58.9

81. Денис Насыко (Украина, 0+1) +3:15.5

В пятницу, 17 марта, на этапе Кубка мира в Хольменколлене состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км. Начало – в 16:20.