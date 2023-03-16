Олимпийская чемпионка-2014 в Сочи рассказала, как в последние годы никак не может повесить винтовку на гвоздь. Елена Белосюк назвала причину, заставляющую ее продолжать выступать.
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Белосюк: У меня выбор один: либо я иду воевать, либо продолжаю заниматься спортом
Елена Белосюк рассказала, что не хочет ехать воевать на передовую, хотя является военнослужащим. Биатлонистка аргументировала это тем, что воина из нее не очень, а лучше ей удается показывать себя на биатлонной арене.
Белосюк назвала причину продолжения карьеры: смотрите видео
Главное о карьере Елены Белосюк
- 36-летняя биатлонистка, получившая свое высшее достижение в 2014 году. Тогда Елена вместе с сестрами Семеренко и Юлией Джимой стали олимпийскими чемпионками в эстафете в Сочи.
- Является чемпионкой мира и Европы. Также 8 раз поднималась на другие ступени пьедестала на соревнованиях такого уровня.
- Является бронзовым призером Юниорского ЧМ в 2006 году в "индивидуалке".
- В 2019-м становилась серебряным призером Кубка IBU в спринте в Шушене.
- Пять раз Белосюк поднималась на высшую ступень пьедестала на Кубке мира, преимущественно это было по итогам эстафет и еще раз в спринте. В общей сложности 21 раз была на подиуме на КС.
- В сезоне-2022/2023 лучшим индивидуальным результатом Елены на международных соревнованиях является 23 место в спринте на КС в немецком Рупольдинге.