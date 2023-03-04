13-я победа Йоханнеса Бе на этапах Кубка мира: результат персьюта в Нове-Место

В чешском Нове-Место состоялась гонка преследования для мужчин. К сожалению, украинские биатлонисты оказались вне топ-30.

Программу третьего соревновательного дня этапа Кубка мира по биатлону открывала мужская гонка преследования. Украина в персьюте была представлена тремя биатлонистами: Антоном Дудченко, Артемом Примой и Богданом Цымбалом. Дмитрий Пидручный не вышел на старт гонки из-за недавней травмы колена.

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Скромное выступление украинцев

Первым среди украинцев вышел на трассу Антон Дудченко. Наш биатлонист допустил шесть промахов на дистанции. Неудачная стрельба не позволила ему улучшить стартовую 17 позицию. В итоге Антон финишировал 38-м.

В зачетную зону также попал Артем Прима, который по сравнению с результатом в спринте потерял четыре позиции. Украинец допустил 4 промаха на трех последних огневых рубежах и в итоге финишировал 39-м.

Лучше всего среди украинцев выступил Богдан Цимбал. Украинский биатлонист повторил собственный рекорд сезона на Кубке мира, заняв 31 место на финише. Богдан по сравнению со стартовым номером сумел отыграть 12 позиций.

Чемпионом персьюта в Нове-Место стал норвежец Йоханнес Бе. На финише он опередил своего брата на 34,6 секунды. "Бронза" досталась шведу Мартину Понсилуоми.

Кстати, это 13-я личная победа Бе-младшего на этапах Кубка мира, а также 16-я победа в сезоне, включая Чемпионат мира в Оберхофе 2023..

Результат мужского персьюта в Новое-Место.

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0+1+1) 25:53.7 минуты

2. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0+1+0) +44.3

3. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+3+1+1) +1:11.0

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