Програму третього змагального дня етапу Кубка світу з біатлону відкривала чоловіча гонка переслідування. Україна в персьюті була представлена трьома біатлоністами: Антоном Дудченко, Артемом Примою та Богданом Цимбалом. Дмитро Підручний не вийшов на старт гонки через нещодавню травму коліна.
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Скромний виступ українців
Першим серед українців вийшов на трасу Антон Дудченко. Наш біатлоніст допустив шість промахів на дистанції. Невдала стрільба не дозволила йому покращити стартову 17-ту позицію. У підсумку Антон фінішував 38-м.
У залікову зону також потрапив Артем Прима, який у порівнянні з результатом у спринті втратив чотири позиції. Українець допустив 4 промахи на трьох останніх вогневих рубежах і в підсумку фінішував 39-м.
Найкраще серед українців виступив Богдан Цимбал. Український біатлоніст повторив власний рекорд сезону на Кубку світу, посівши 31-е місце на фініші. Богдан у порівнянні зі стартовим номером зумів відіграти 12 позицій.
Чемпіоном персьюту в Нове-Место став норвежець Йоганнес Бьо. На фініші він випередив свого брата на 34,6 секунд. "Бронза" дісталася шведу Мартіну Понсілуомі.
До речі, це 13-та особиста перемога Бьо-молодшого на етапах Кубка світу, а також 16-та перемога в сезоні, включно з Чемпіонатом світу в Обергофі 2023..
Результат чоловічого персьюту в Нове-Место
- 1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+1+1) 25:53.7 хвилини
- 2. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0+1+0) +44.3
- 3. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+3+1+1) +1:11.0
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- 31. Богдан Цимбал (Україна, 1+1+0+1) +4:05.7
- 38. Антон Дудченко (Україна, 2+1+1+2) +4:58.7
- 39. Артем Прима (Україна, 0+2+1+1) +4:53.5