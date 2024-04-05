Дальше без украинок: Свитолина и Калинина вылетели с турнира в Чарльстоне

В ночь с 4 на 5 апреля состоялись матчи 1/8 финала турнира серии WTA 500 в Чарльстоне. До этой стадии дошли две украинские теннисистки – Ангелина Калинина и Элина Свитолина.

Дарья Касаткина – Ангелина Калинина 2:0 (6:1, 6:4)

Первой из наших землячек на корт вышла уроженка Новой Каховки. В предыдущем круге она одолела экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки, пишет 24 Канал.

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В первом сете Ангелина не смогла навязать борьбу "нейтральной" спортсменке. Украинка проиграла все геймы на своей подаче и совершила лишь один брейк.

Вторая партия прошла в более конкурентной борьбе. Почти в каждом гейме была борьба. Решающим, как оказалось, стал первый гейм, который Касаткина выиграла на своей подаче. После этого обе соперницы делали исключительно брейки, хотя в конце матча Калинина могла сравнять счет, но не использовала гейм-поинт – 6:4.

По ходу матча Ангелина Калинина не сделала ни одного эйса при двух двойных ошибках, реализовала 5 из 8 брейк-поинтов и не выиграла ни одного из 9 геймов на своей подаче.

Элина Свитолина – Элизе Мертенс 0:2 (4:6, 1:6)

Последняя четвертьфиналистка определялась во встрече украинской и бельгийской теннисисток. Это было седьмое очное противостояние между соперницами и после победы Мертенс приблизилась к паритету – 4:3 в пользу Свитолиной.

Первый сет был достаточно ровным и чаши весов могли качнуться в обе стороны. До решающего отрезка партии был счет 4:4. На подаче бельгийки Элина не реализовала двойной брейк-поинт, после чего, к сожалению, под ноль отдала десятый гейм – 4:6.

Второй сет был полностью за Мертенс, она выиграла 5 стартовых геймов, ни в одном из которых не было даже счета 40:40. После этого Элина взяла гейм престижа и имела брейк-поинт на подаче соперницы, но бельгийка смогла ее защитить и пробилась в восьмерку сильнейших, где сыграет с Даниэль Роуз Коллинс.

Элина Свитолина в этом матче сделала 2 эйса и обошлась без двойных ошибок, реализовала лишь 1 из 8 брейк-поинтов и выиграла 4 из 8 геймов на своей подаче.

. До этого во втором круге свои матчи в Чарльстоне проиграли Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Они уступили Магде Линетт и Астре Шарми соответственно.