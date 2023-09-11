Агробизнес – Карпаты 0:1

Гол: Полегенько, 41 (п)

Нереализованный пенальти: Игорь Невес, 44 (Карпаты)

Лидеры обеих групп провели свои матчи 8 и 9 сентября. В целом 7-й тур Первой лиги продлится до 11 сентября. И Ингулец, и Карпаты одержали выездные победы над Кременем и Агробизнесом соответственно, пишет 24 Канал.

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Если клуб с Петрового победил соперника 0:2, то "львы" минимально обыграли оппонента из Волочиска 0:1. Эта встреча стала особенной сразу для нескольких футболистов в составах обеих команд. Роман Толочко и Денис Галенко были игроками Карпат. Правда, Галенков выступает в Агробизнесе на правах аренды.

В составе "зелено-белых" играет новичок и бывший игрок Агробизнеса Виталий Равлик. Ни одному из этих трио не удалось отличиться голом в очной встрече.

Однако в конце поединка гости из Львова первыми повели в счете. На 41-й минуте Костенко получил право на пенальти после фола Бариляка. Исполнять 11-метровый взялся фланговый защитник "львов" Полегенько, открывший счет во встрече 0:1.

Уже через три минуты в штрафной Агробизнеса снесли с ног капитана Карпат Чачуа. И снова судья указал на 11 метров. На этот раз пенальти пробивал уже не Полегенько, а бразильский нападающий львовского клуба Игорь. Но "льву" не удалось переиграть голкипера хозяев Поповича, угадавшего направление удара легионера.

Потому счет на табло так и не изменился 0:1.

Во втором тайме команды имели моменты, но не реализовали ни один из них. В итоге – 0:1, минимальная победа команды Мирона Маркевича в Волочиске.

Карпаты и Ингулец благодаря выездным победам продолжают удерживать лидерство в двух группах после семи туров. Оба лидера набрали по 19 баллов.

Их ближайшими преследователями есть Нива Бузова и Виктория Сумы.

Результаты всех матчей 7-го тура Первой лиги

Группа "А":

Эпицентр – Буковина 2:1

Агробизнес – Карпаты 0:1

Нива Бузова – Хуст 2:2

Подолье – Нива Тернополь 2:0

Металлист – Прикарпатье (11 сентября)?

Группа "Б":