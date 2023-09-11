Агробізнес – Карпати 0:1

Гол: Полегенько, 41 (п)

Нереалізований пенальті: Іґор Невес, 44 (Карпати)

Лідери обох груп провели свої матчі 8-го та 9-го вересня. А загалом 7-й тур Першої ліги продовжиться до 11-го вересня. І Інгулець, і Карпати здобули виїзні перемоги над Кременем і Агробізнесом відповідно, пише 24 Канал.

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Якщо клуб із Петрового переміг суперника 0:2, то "леви" мінімально обіграли опонента із Волочиська 0:1. Ця зустріч стала особливою одразу для декількох футболістів у складах обох команд. Роман Толочко та Денис Галенко були гравцями Карпат. Щоправда, Галенков виступає в Агробізнесі на правах оренди.

Натомість у складі "зелено-білих" грає новачок та колишній гравець Агробізнеса Віталій Равлик. Жодному з цього тріо не вдалось відзначитись голом в очній зустрічі.

Однак наприкінці поєдинку гості зі Львова таки першими повели у рахунку. На 41-й хвилині Костенко заробив право на пенальті після фолу Бариляка. Виконувати 11-метровий взявся фланговий захисник "левів" Полегенько, який відкрив рахунок у зустрічі 0:1.

Вже через три хвилини у штрафному Агробізнеса знесли з ніг капітана Карпат Чачуа. І знову суддя вказав на 11 метрів. Цього разу пенальті пробивав вже не Полегенько, а бразильський нападник львівського клубу Іґор. Але "леву" не вдалось переграти голкіпера господарів Поповича, який вгадав напрямок удару легіонера.

Тому рахунок на табло так і не змінився 0:1.

У другому таймі команди мали моменти, але не реалізували жоден із них. У підсумку – 0:1, мінімальна перемога команди Мирона Маркевича у Волочиську.

Карпати і Інгулець завдяки виїзним перемогам продовжують утримувати лідерство у двох групах після семи турів. Обидва лідери набрали по 19 балів.

Їх найближчими переслідувачами є Нива Бузова і Вікторія Суми.

Результати усіх матчів 7-го туру Першої ліги

Група "А":

Епіцентр – Буковина 2:1

Агробізнес – Карпати 0:1

Нива Бузова – Хуст 2:2

Поділля – Нива Тернопіль 2:0

Металіст – Прикарпаття (11 вересня) ?

Група "Б":