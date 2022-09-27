Италия вышла в полуфинал, Англия и Германия сыграли вничью: результаты Лиги наций 26 сентября
В понедельник, 26 сентября, в нескольких группах прошли матчи последнего тура Лиги наций-2022/2023. Определился третий участник полуфинальной стадии розыгрыша.
Результаты Лиги наций 26 сентября
Италия вышла в полуфинал Лиги наций-2022/2023, где ее уже ждут Нидерланды и Хорватия. Последний полуфиналист определится по борьбе между командами Португалии и Испании.
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Итальянцы одолели на выезде Венгрию – 2:0. Англия и Германия забили шесть голов на двоих, так и не определив более сильного.
Последнее место в этом квартете заняли англичане, которые после домашней ничьей с немцами на лондонском "Уэмбли" (3:3), вылетели в Лигу В.
Румыния, несмотря на победу над Боснией и Герцеговиной, вылетела в Лигу C.
Лига А
Англия – Германия 3:3
Голы : Шоу, 72, Маунт, 75, Кейн, 83 (пен) – Гюндоган, 52, с пенальти, Гаверц, 67, 87
Видеообзор
Венгрия – Италия 0:2
Голы: Распадори, 27, Димарко, 52
Видеообзор
Итоговая таблица: Италия – 11 очков, Венгрия – 10, Германия – 7, Англия – 3.
Лига В
Черногория – Финляндия 0:2
Голы: Антман, 47, Каллман, 53
Видеообзор
Румыния – Босния и Герцеговина 4:1
Голы: Ман, 38, Пушкаш, 73, 86, Рациу, 79 – Джеко, 77
Видеообзор
Итоговая таблица: Босния и Герцеговина – 11 очков, Финляндия – 8, Черногория – 7, Румыния – 7.
Лига С
Гибралтар – Грузия 1:2
Голы: Эннсли, 75 – Кварацхелия, 19, Цитаишвили, 48
Видеообзор
Северная Македония – Болгария 0:1
Гол: Десподов, 50
Видеообзор
Итоговая таблица: Грузия – 16 очков, Болгария – 9, Северная Македония – 7, Гибралтар – 1.
Лига D
Сан-Марино – Эстония 0:4
Голы: Аниер, 38, 77, Теннисте, 56, Саппинен, 66
Видеообзор
Итоговая таблица: Эстония – 12 очков, Мальта – 6, Сан-Марино – 0.