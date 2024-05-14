Борьба за "золото" обостряется, возвращение Ингульца в УПЛ: итоги 26-го тура Первой лиги

Состоялись все матч 26-го тура Первой лиги Украины по футболу сезона-2023/2024. В этом уикенде определился второй клуб, который пошел на повышение в классе.

Вслед за Карпатами в УПЛ в новом сезоне-2024/2025 будет играть Ингулец. Это большое возвращение клуба из Петрово после сезона-2022/2023. В прошлом туре Ингулец разгромил дома Агробизнес 3:0, сообщает 24 Канал.

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Второй клуб, который повысился в классе

Победу хозяевам принесли голы Сада, Ситало и Пятова.

Ингулец за два тура до окончания сезона обеспечил себе выход в УПЛ. У команды 61 балл после 26-ти туров, она стала недосягаемой для третьего Левого берега, у которого 50 набранных очков.

Борьба за "золото" Первой лиги продолжается. Между лидером таблицы Карпатами и Ингульцом разница лишь в 3 пункта в пользу "львов" из Львова.

Показали характер "львов"

Карпаты же в прошлом туре выгрызли выездную победу у Мариуполя 1:2. Уже на 10-й минуте Клименко вывел "зелено-белых" вперед 0:1. Минимальное преимущество гостей продержалось до 74-й минуты второго тайма, когда Савин вернул мариупольцев в игру 1:1.

Казалось, что матч может закончиться ничьей, но главный тренер Карпат Мирон Маркевич угадал с заменой. В конце поединка карпатовцам удалась замечательная атака, которую результативно закончил Юрий Тлумак, который вышел на поле в середине второй 45-минутки.

Карпаты обыграли Мариуполь 1:2. После этой победы подопечные Маркевича уже набрали 64 балла. Впереди у "львов" наконец домашний поединок против Левого берега (в субботу, 18 мая, в 13:00) на стадионе "Украина".

Если Карпаты хотят выиграть Первую лигу, тогда команде нужна только победа в игре против Левого берега. Ведь в последнем туре сезона у "львов" будет выездной матч против прямого конкурента за "золото" Ингульца.

Мариуполь – Карпаты: видеообзор матча

Другие результаты 26-го тура группы "Чемпионская":

Виктория – Эпицентр 1:1

Левый берег – Прикарпатье 1:1

Полтава – Кудривка-Нива 2:3

Как сыграли в группе "Выбывание":

Металлист – Горняк-Спорт 1:2

Подолье – Диназ 3:0

Хуст – Чернигов-ШВСМ 2:4

Нива – Металлург 4:0

Буковина – Кремень 0:1

За два тура до окончания сезона худшая ситуация у трех клубов – Горняка-Спорт, Кремня и Чернигова-ШВСМ которые занимают с 18-й по 20-ю позиции в таблице соответственно.