Вслід за Карпати в УПЛ у новому сезоні-2024/2025 гратиме Інгулець. Це велике повернення клубу із Петрового після сезону-2022/2023. У минулому турі Інгулець розгромив вдома Агробізнес 3:0, повідомляє 24 Канал.

До теми Ефектний камбек: Інгулець слідом за Карпатами достроково повертається в УПЛ

Другий клуб, який підвищився у класі

Перемогу господарям принесли голи Сада, Сітало та П'ятова.

Інгулець за два тури до закінчення сезону забезпечив собі вихід в УПЛ. У команди 61 бал після 26-ти турів, вона стала недосяжною для третього Лівого берега, у якого 50 набраних очок.

Боротьба за "золото" Першої ліги продовжується. Між лідером таблиці Карпатами та Інгульцем різниця лише у 3 пункти на користь "левів" зі Львова.

Показали характер "левів"

Карпати ж у минулому турі вигризли виїзну перемогу у Маріуполя 1:2. Вже на 10-й хвилині Клименко вивів "зелено-білих" уперед 0:1. Мінімальна перевага гостей протрималась аж до 74-ї хвилини другого тайму, коли Савін повернув маріупольців у гру 1:1.

Здавалось, що матч може закінчитись нічиєю, але головний тренер Карпат Мирон Маркевич вгадав із заміною. Наприкінці поєдинку карпатівцям вдалась чудова атака, яку результативно закінчив Юрій Тлумак, який вийшов на поле у середині другої 45-хвилинки.

Карпати обіграли Маріуполь 1:2. Після цієї звитяги підопічні Маркевича вже набрали 64 бали. Попереду у "левів" нарешті домашній поєдинок проти Лівого берега (у суботу, 18 травня, о 13:00) на стадіоні "Україна".

Якщо Карпати хочуть виграти Першу лігу, тоді команді потрібна лише перемога у грі проти Лівого берега. Адже в останньому турі сезону у "левів" буде виїзний матч проти прямого конкурента за "золото" Інгульця.

Маріуполь – Карпати: відеоогляд матчу

Інші результати 26-го туру групи "Чемпіонська":

Вікторія – Епіцентр 1:1

Лівий берег – Прикарпаття 1:1

Полтава – Кудрівка-Нива 2:3

Як зіграли у групі "Вибування":

Металіст – Гірник-Спорт 1:2

Поділля – Діназ 3:0

Хуст – Чернігів-ШВСМ 2:4

Нива – Металург 4:0

Буковина – Кремінь 0:1

За два тури до закінчення сезону найгірша ситуація у трьох клубів – Гірника-Спорт, Кременя та Чернігова-ШВСМ які займають із 18-ї по 20-ту позиції у таблиці відповідно.