Всего за несколько недель до завершения сезона-2023/2024 Ингулец вслед за Карпатами смог досрочно обеспечить себе место в УПЛ. По результатам матча с Агробизнесом клуб из Петрово переходит в элитный дивизион, пишет 24 канал.

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Ингулец возвращается в УПЛ

Путевку к повышению в классе команде подарили разгромные три гола. Уже на первых минутах Валерий Сад забил гол в ворота Агробизнеса.

Еще два мяча футболисты Ингульца забили в середине второго тайма. Ситало и Пятов подарили своей команде путевку в элитный дивизион.

Напомним. Ингулец вылетел из УПЛ после сезона-2022/2023. Команда завершила чемпионат на 14 месте и проиграла в матчах на вылет.

В переходных играх за право выхода в УПЛ будут соревноваться Левый Берег и Эпицентр.