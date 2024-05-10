Всего за несколько недель до завершения сезона-2023/2024 Ингулец вслед за Карпатами смог досрочно обеспечить себе место в УПЛ. По результатам матча с Агробизнесом клуб из Петрово переходит в элитный дивизион, пишет 24 канал.
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Ингулец возвращается в УПЛ
Путевку к повышению в классе команде подарили разгромные три гола. Уже на первых минутах Валерий Сад забил гол в ворота Агробизнеса.
Еще два мяча футболисты Ингульца забили в середине второго тайма. Ситало и Пятов подарили своей команде путевку в элитный дивизион.
В переходных играх за право выхода в УПЛ будут соревноваться Левый Берег и Эпицентр.