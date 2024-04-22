Первое поражение Карпат в 2024-м, Ингулец на коне: итоги 23-го тура Первой лиги

Состоялись все матчи 5-го тура второго этапа сезона-2023/2024 в Первой лиге Украины. В пятницу, 19 апреля, состоялось центральное противостояние не только тура, но и сезона, в котором Карпаты принимали Ингулец.

Карпаты – Ингулец 1:2

Голы: Костенко, 90+1 – Козак, 50, Богунов, 85 (п)

Первая половина игры во Львове прошла без забитых мячей. А вот во втором тайме команды на обоих оформили аж три гола. Сначала Козак на 50-й минуте открыл счет в поединке 0:1, сообщает 24 Канал.

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А уже в конце матча Ингулец заработал 11-метровый, который реализовал Богунов. Следует выделить поведение второго автора гола гостей, который под свист трибун шел на замену, затягивая время. В ответ один из лидеров Ингульца начал хлопать в ладоши, чем еще больше спровоцировал львовскую публику.

В компенсированное к матчу время Костенко занес мяч в ворота после мастерских действий Ариэльсона, который вышел на замену. Бразилец сделал все, обыграл соперника, перебросил голкипера, но за линию владений гостей мяч оказался после касания Яна – 1:2.

Ингулец нанес Карпатам первое поражение в 2024-м году и лишь второе в сезоне-2023/2024.

После этой выездной победы подопечные Владислава Лупашко сократили отставание от Карпат до 5 баллов – 57 против 52-х у Ингульца, который занимает 2-ю позицию в таблице.

В следующем туре "львы" Мирона Маркевича сыграют на выезде с Полтавой, а Ингулец дома с Прикарпатьем.

Видеообзор матча Карпаты – Ингулец

Другие результаты 5-го тура чемпионской группы:

Прикарпатье – Полтава 3:1

Агробизнес – Мариуполь 1:1

Эпицентр – Левый берег 1:1

Кудривка-Нива – Виктория 2:0

Результаты матчей группы на выбывание: