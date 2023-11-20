Веселый осенний футбол в болоте: итоги 17-го тура Первой лиги Украины

Закончились все матчи 17 тура Первой лиги Украины по футболу сезона-2023/2024. Лидеры обеих групп одержали свои минимальные выездные победы.

Лидер группы "А" львовские Карпаты гостили на Подолье. Газон был очень вязким и был олицетворением настоящего осеннего футбола в Украине, когда вместо травы поле покрыто болотом, пишет 24 Канал.

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Минимальные победы лидеров

В течение всего матча "львам" было достаточно сложно, ведь команда привыкла много контролировать мяч, а по такому болотному полю для этого нужно было тратить вдвое больше сил. Подолье тоже весь первый тайм не отсиживалось в обороне.

Самый реальный случай забить в первом тайме имели как раз хозяева. Уже на 16-й минуте Боженар оказался лицом к лицу с голкипером Карпат после передачи от Костенко. Лишь мегасейв Кожухаря спас "зелено-белых" от пропущенного гола. У ворот Подолья тоже было горячо, но забить хотя бы один гол обеим командам в первом тайме не удалось.

Почти сразу после отдыха Векляк лучше сыграл на втором этаже после подачи с углового от Сакива и открыл счет в матче 0:1. Напомним, что Богдан менял в центре обороны Бабогла, уехавшего в расположение сборной Молдовы и даже забил в ворота Албании.

Во втором тайме оба коллектива создали возможности, но ни одну из них не удалось довести до забитого гола.

Карпаты минимально обыграли Подолье на выезде 0:1.

После этой победы "львы" набрали уже 42 балла и уверенно идут на первое место в группе "А". К примеру, идущий вторым Агробизнес набрал 29 пунктов. Третьим в турнирной таблице идет Эпицентр – 28 очков.

Все результаты 17-го тура группы "А":

Нива Тернополь – Хуст 4:1

Металлист – Нива Бузова 1:1

Подолье – Карпаты 0:1

Агробизнес – Буковина 3:0

Эпицентр – Прикарпатье 1:1

В параллельной группе "Б" свою минимальную победу на выезде над Викторией одержал Ингулец. Клуб в конце круга понемногу возвращает себя на победный путь.

Единственный гол в том матче на 43-й минуте забил Богунов.

Ингулец после этой победы в Сумах набрал уже 41 балл и на 8 очков опережает ближайшего конкурента в таблице Левый берег, у которого 33 пункта. Третьей идет как раз Виктория, у которой 30 очков.

Единственный матч в двух группах, где не было голов, – это игра между запорожским Металлургом и Мариуполем.

Все результаты 17-го тура группы "Б":