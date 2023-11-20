Лідер групи "А" львівські Карпати гостювали на поля Поділля. Газон був дуже в'язким та був уособлення справжнього осіннього футболу в Україні, коли замість трави поле вкрите болотом, пише 24 Канал.

Цікаво І це не Мудрик: Маркевич зізнався, хто може стати "тузом у рукаві" Реброва у матчі проти Італії

Мінімальні перемоги лідерів

Протягом усього матчу "левам" було доволі складно, адже команда звикла багато контролювати м'яч, а по такому болотному полі для цього потрібно було витрачати вдвічі більше сил. Поділля теж весь перший тайм не відсиджувалось в обороні.

Найреальнішу нагоду забити у першому таймі мали якраз господарі. Вже на 16-й хвилині Боженар опинився віч-на-віч із голкіпером Карпат після передачі від Костенка. Лише мегасейв Кожухаря врятував "зелено-білих" від пропущеного голу. Біля воріт Поділля теж було гаряче, але забити бодай один гол обом командам у першому таймі не вдалось.

Майже одразу після відпочинку Векляк найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового від Саківа та відкрив рахунок у матчі 0:1. Нагадаємо, що Богдан змінював у центрі оборони Бабогла, який поїхав у розташування збірної Молдови та навіть забив у ворота Албанії.

У другому таймі обидва колективи створили нагоди, але жодну із них не вдалось довести до забитого голу.

Карпати мінімально обіграли Поділля на виїзді 0:1.

Після цієї перемоги "леви" набрали вже 42 бали та впевнено йдуть на першому місці у групі "А". Наприклад, Агробізнес, який йде другим, набрав 29 пунктів. Третім у турнірній таблиці йде Епіцентр – 28 очок.

Усі результати 17-го туру групи "А":

Нива Тернопіль – Хуст 4:1

Металіст – Нива Бузова 1:1

Поділля – Карпати 0:1

Агробізнес – Буковина 3:0

Епіцентр – Прикарпаття 1:1

У паралельній групі "Б" свою мінімальну перемогу на виїзді над Вікторією здобув Інгулець. Клуб із Петрового наприкінці кола потрохи повертає себе на переможний шлях.

Єдиний гол у тому матчі на 43-й хвилині забив Богунов.

Інгулець після цієї звитяги у Сумах набрав вже 41 бал та на 8 очок випереджає найближчого конкурента у таблиці Лівий берег, у якого 33 набрані пункти. Третьою йде якраз Вікторія, у якої 30 очок.

Єдиний матч у двох групах, де не було голів, це гра між запорізьким Металургом та Маріуполем.

Усі результати 17-го туру групи "Б":