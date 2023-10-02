Маркевич – профи победных замен Карпат, триумф Ингульца: результаты 10-го тура Первой лиги

Закончились все матчи 10 тура Первой лиги Украины-2023/2024. Лидеры обеих групп одержали свои очередные убедительные победы, только укрепившие их позиции на вершинах таблиц.

В группе А свою очередную победу праздновали львовские Карпаты. "Львы" гостили на стадионе Хуста, который в последнее время демонстрирует классный уровень футбола. В первом тайме команды на двоих забили всего один гол, но за то какой. Рябов разрядил свою пушку и открыл счет во встрече не берущимся ударом из разряда, сообщает 24 Канал.

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"Зелено-белые" во второй раз одолели Хуст

После перерыва Мирон Маркевич произвел определенные изменения. Легендарный тренер "зелено-белых" снова угадал с заменами. Вышедший на замену Игорь Невес через 20 минут оформил дубль в ворота закарпатского клуба и установил окончательный счет матча 0:3.

Карпаты второй раз в сезоне-2023/2024 переиграть закарпатского соперника. "Львы" после 10-ти туров очень уверенно лидируют в группе "А", набрав 26 баллов. Подопечные Мирона Богдановича реабилитировались за потерю очков в игре против тернопольской Нивы, с которой в прошлом туре расписали мировую 1:1.

Ближайший конкурент Карпат - Нива Бузова, которая в этом туре минимально уступила Агробизнесу 1:0. Нива уступает лидеру уже 7 пунктов.

Топ-3 замыкает Буковину (14 очков).

Все результаты 10-го тура группы "А":

Подолье – Прикарпатье 1:1

Эпицентр – Металлист 2:2

Нива Т – Буковина 0:1

Хуст – Карпаты 0:3

Агробизнес – Нива Б 1:0

Ингулец уверенно направляется к возвращению в УПЛ

В группе "Б" тоже свою убедительную победу праздновал ее лидер – Ингулец. Клуб из Петрова одержал победу над Полтавой 1:3. Ингулец в 10-ти турах набрал 28 пунктов.

Ближайший соперник Ингульца из Сум потерял очки в домашней игре против Мариуполя, сыграв вничью 0:0. Виктория набрала 19 баллов.

Что касается левого берега, который идет третьим в группе "Б", то клуб одержал победу над Горняком-спортом 0:1. Левый берег набрал 17 очков.

Результаты 10-го тура группы "Б":