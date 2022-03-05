В результате ударов российской армии в Харькове уничтожили спорткомплекс "Каразинский": фото

Спорткомплекс Каразинского университета в Харькове был уничтожен российскими террористами. Вражеский снаряд попал в спортклуб в районе Ботанического сада Харькова.

В свое время на площадке спорткомплекса домашние матчи в рамках чемпионата Украины по футзалу проводили такие харьковские команды как Монолит, Viva Cup, Tesla.

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Кроме того, он являлся домашней площадкой для футзальной команды ХНУ имени Каразина. Также здесь проходили матчи Кубка ФК Универ – одного из самых сильных любительских футзальных турниров Украины.

Спорткомплекс был одной из старейших спортивных арен Харькова.



Уничтоженный спорткомполекс "Каразинский" / Фото Национальной полиции

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